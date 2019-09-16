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понедельник, 16 сентября 2019 08:25

Обнародовали фото ликвидированных на Донбассе боевиков
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Украинский военный Анатолий Штирлиц и блогер IgorGirkin показали фото ликвидированных российских боевиков.

Ликвидирован 37-летний Константин Овчар участвовал в боях за Дебальцево, пишет apostrophe.

 

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29 июля в 30-летнего Дмитрия Дешкина по прозвищу "Донбасс" остановилось сердце. Он входил в базу "Миротворец". Ранее работал в Генеральной прокуратуре Донецкой области.

 

11 августа ликвидировали Вадима Гуричева. Входил в базу "Миротворец".

 
За минувшие сутки никто не погиб в результате обстрелов в зоне ООС.
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Дата
16
сентября

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