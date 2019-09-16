Обнародовали фото ликвидированных на Донбассе боевиков

Украинский военный Анатолий Штирлиц и блогер IgorGirkin показали фото ликвидированных российских боевиков.
Ликвидирован 37-летний Константин Овчар участвовал в боях за Дебальцево, пишет apostrophe.
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29 июля в 30-летнего Дмитрия Дешкина по прозвищу "Донбасс" остановилось сердце. Он входил в базу "Миротворец". Ранее работал в Генеральной прокуратуре Донецкой области.
11 августа ликвидировали Вадима Гуричева. Входил в базу "Миротворец".
За минувшие сутки никто не погиб в результате обстрелов в зоне ООС.
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