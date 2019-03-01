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пятница, 01 марта 2019 16:31

Низость россиян зашкаливает: обстреляли жилые дома ночью
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Российские боевики обстреляли Луганское поселок Троицкое.

Обстрел произошел ночью с позиции, которую занять террористы в захваченном селе Калиново, пишет пресс-центр Полиции Луганской области в Facebook.

"В нарушение Минские соглашения, боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли село Троицкое Попаснянского района. В результате обстрелов повреждено частные дома жителей по ул. Щорса. Кроме этого, по ул. Красная повреждено опору ЛЭП и электрические провода, в результате чего жители двух улиц Щорса и Красная остались без электроснабжения ", говорится в сообщении.

Ночью российские боевики обстреляли местных жителей поселка Луганское поселок Троицкое
Фото: Полиция Луганской области
Ночью российские боевики обстреляли местных жителей поселка Луганское поселок Троицкое
Ночью российские боевики обстреляли местных жителей поселка Луганское поселок Троицкое
Ночью российские боевики обстреляли местных жителей поселка Луганское поселок Троицкое
Ночью российские боевики обстреляли местных жителей поселка Луганское поселок Троицкое

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В полиции не сообщили количество и наличие пострадавших в результате обстрела.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянский отдел полиции в Луганской области.

Данный обстрел планируют занести в дела по статье "Террористический акт".

В Гаагский суд повезут доказательства обстрела российскими боевиками поселка Золотое.

Об этом сообщает Генеральная прокуратура.

Обстрелом разрушили 6 жилых домов, 4 хозяйственные постройки и 2 транспортных средства.

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Дата
01
марта

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