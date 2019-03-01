Низость россиян зашкаливает: обстреляли жилые дома ночью

Российские боевики обстреляли Луганское поселок Троицкое.

Обстрел произошел ночью с позиции, которую занять террористы в захваченном селе Калиново, пишет пресс-центр Полиции Луганской области в Facebook.

"В нарушение Минские соглашения, боевики из минометов калибра 120 мм обстреляли село Троицкое Попаснянского района. В результате обстрелов повреждено частные дома жителей по ул. Щорса. Кроме этого, по ул. Красная повреждено опору ЛЭП и электрические провода, в результате чего жители двух улиц Щорса и Красная остались без электроснабжения ", говорится в сообщении.

Фото: Полиция Луганской области

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В полиции не сообщили количество и наличие пострадавших в результате обстрела.

На месте работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянский отдел полиции в Луганской области.

Данный обстрел планируют занести в дела по статье "Террористический акт".

В Гаагский суд повезут доказательства обстрела российскими боевиками поселка Золотое. Об этом сообщает Генеральная прокуратура. Обстрелом разрушили 6 жилых домов, 4 хозяйственные постройки и 2 транспортных средства.