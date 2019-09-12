Неутешительные новости из Донбасса: есть погибшие и раненый

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела на Донбассе двое военнослужащих из состава Объединенных сил погибли. Один получил тяжелое ранение.
В общем вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 18 раз нарушили режим прекращения огня, сообщили в штабе ООС.
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Под обстрелы попали позиции украинских военных вблизи 15 населенных пунктов. Противник бил из запрещенных Минскими соглашениями калибров вооружения. Кроме того, из вооружения БМП, гранатометов различных систем, снайперского и стрелкового оружия.
С начала текущих суток били со станкового противотанкового гранатомета вблизи Пищевика.
Вооруженные формирования РФ обстреляли жилые кварталы двух населенных пунктов на Донбассе.
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