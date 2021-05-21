Назвали количество пленных в списках на обмен с ОРДЛО

Из 90 человек, которых в списках прописали боевики, Украина подтвердила 15. Фото: ВВС

Для возвращения заключенных украинских граждан из мест несвободы в ОРДЛО планируют применить принцип "всех на всех".

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в эфире "Громадського радио".

"Из 90 людей, которых в списках прописали боевики, мы подтвердили 15. В списке, который касается возвращения наших граждан, 285 человек. Среди них - 44 военных. Почти все они подтверждены. Можно двигаться по принципу, согласованным в Минске, имею в виду обмен "всех на всех", а это значит всех установленных на всех установленных", - сказала она.

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9 мая представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе передали украинской стороне списки на обмен пленными. Украинская сторона передала списки на обмен еще полгода назад.