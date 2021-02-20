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суббота, 20 февраля 2021 00:37

Назвали главное условие окончания войны на Донбассе

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Назвали главное условие окончания войны на Донбассе
Только Путин сможет закончить войну на Донбассе. Фото: Обозреватель

Только президент России Владимир Путин может завершить войну на Донбассе, других вариантов нет.

Договоренности здесь не дают пользы и не будут работать, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"Вопрос войны в кабинете одного человека - Владимира Путина. Пока этот человек не примет решение об окончании войны, которую они уже 7 лет ведут на территории Украины, никакие договоренности ни с кем работать не будут", - сказал Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что задача у Кремля одна - уничтожить Украину.

"Мы должны обязательно выиграть войну. И сейчас время работает не на Россию, а на украинский народ", - убежден Данилов.

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Ранее в СНБО ввели санкции против 8 человек и 19 компаний, среди которых жена Виктора Медведчука Оксана Марченко и гражданская жена Тараса Козака Наталья Лавренюк.

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