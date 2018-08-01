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среда, 01 августа 2018 14:05

Нашествие проституток - российский силовик рассказал о "беспределе" от донецких бандитов

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Нашествие проституток - российский силовик рассказал о &quot;беспределе&quot; от донецких бандитов
Российский генерал рассказал о соседское жизни с боевиками / фото: tema.livejournal.com/2229684

В Ростовской области, которая в 2013 году занимала 14-е место по уровню преступности в стране за годы войны в Донбассе поднялась в "рейтинге" до 6-го и все благодаря криминалитету, который бежал оттуда.

Об особенностях соседства с оккупированным Донбассом в интервью российскому изданию "Новая газета" рассказал один из высокопоставленных ростовских силовиков, вышедший в отставку.

По словам собеседника издания, почти сразу сотрудники федеральной службы безопасности, стали курировать все вопросы, связанные с оккупированными регионами Донбасса.

"Все коммерческие связи региона с Украиной были разорваны, а с нами никак налаживаются, российскому рынку никакие их товары не нужны. Ни металлы, ни уголь - его якобы покупает Россия для себя, а на самом деле перепродает той же Украине. Только цепочка стал длиннее и крышуется ФСБ. Любой трансграничный бизнес проходит через них", - сообщил силовик.

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Кроме того, он рассказал, как случилось так, что и без того криминальный Ростов за годы войны в Донбассе просто бьет рекорды по росту преступности.

"За первое полугодие 2017-го количество особо тяжких преступлений возросло в области на 66,2%", - отмечает собеседник.

По его словам, только начались военные действия на Донбассе, из приграничных регионов в Ростов пошел поток криминала и проституток.

"Бывших воров теснили новые, пошел передел, и никто со старой гвардией не церемонился: мошенники, наркоторговцы, воры спасались, убегая в Ростовскую обл", - рассказал он.

Проститутки бежали вслед за криминалом из своих "экономических" причин, потому что там, где воюют, обычно за удовольствие не расплачиваются.

В России в приграничных городах началось невиданное. Таганрогские, ростовские "девушки" взвыли от конкуренции и просили остановить демпинг украинок. Жены полицейских обрывали мужьям трубки во время дежурств и не отпускали ни на какие рыбалки. Пару месяцев творился полный бардак, хотя было ясно, что это временно - наша область рассматривалась среди таких "беженцев" только как перевалочный пункт", - вспоминает силовик.

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Он отмечает, что сейчас ситуация более-менее стабильна, так как "гастролеры" немного разъехались по всей России.

"Когда стало ясно, что конфликт на Донбассе надолго, и "девочки", и воры двинулись дальше, в центр России. Янукович, говорят, тоже больше не живет в нас, перебрался в Москву", - отмечает собеседник.

Сотрудникам СБУ удалось разоблачить двух кадровых офицеров вооруженных сил РФ, которые под прикрытием прибыли в Украину для осуществления террористической и иной противоправной деятельности.

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