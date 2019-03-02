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Напряженные обстрелы и ранения: минувшие сутки в ООС

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Напряженные обстрелы и ранения: минувшие сутки в ООС
Позиции украинских воинов обстреливали из запрещенного оружия. Фото: obozrevatel.com

На Донбассе за прошедшие сутки боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, трижды из которых применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один украинский воин был ранен.

"В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты совершили обстрел позиции наших защитников у населенного пункта Пески из минометов калибра 82 мм", - отметили в штабе.

Также оккупанты вели прицельный огонь в полосе "Север": из минометов 120-го калибра - вблизи поселка Новолуганское, из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов - у Новотошковское, и из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Шуми.

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По данным разведки, 1 марта одного оккупанта ранили.

У террористов на Донбассе есть как минимум 22 реактивние системы "Град". Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявляют, что зафиксировали системы залпового огня на оккупированной части Донбасса.

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Дата
02
марта

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