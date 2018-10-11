Находилась в наряде: на Донбассе погибла 19-летняя Олеся Бакланова

Боец 92 отдельной механизированной бригады Олеся Бакланова погибла 10 октября в районе шахты Бутовка Донецкой области во время дежурства на боевом посту.

Трагедия произошла на посту в 300 м от позиций противника. Смертельное ранение она получила, выглянув для осмотра боевых позиций из бойницы, пишет KHARKIV Today.

Автор: Роман Лихачев 19-летняя Олеся Бакланова с 92-й бригады погибла на Донбассе

"Была тишина, ничего не предвещало беды. Мы раз в несколько минут просматриваем позиции из бойницы, было уже почти восемь вечера, и она вылезла в бойничку, посмотрела в прибор ночного видения. По словам моего заместителя, который был ее напарником, когда он зашел посмотреть, где она, то увидел, что Леся лежит: сначала подумал, что, может, потеряла сознание, но потом оказалось, что нет. Я не думаю, что это был снайпер. Я видел фото... снайпер вряд ли стреляет очередью", - рассказал Вячеслав, товарищ погибшего.

Вячеслав служил с Лесей в одном батальоне, но в разных подразделениях. По его словам, контракт с 92 бригадой она подписала в 18 лет. Воевала в Марьинке.

"Она была в пехоте. Солдат. Если я не ошибаюсь, день рождения у нее 11 января 1999-го. Когда сказали: "Может, ты будешь с девочками в тылу на связи сидеть или еще что-то?" - ответила: "Нет, нет, я хочу воевать". Она, если честно, больше на пацана была похожа. Была коротко стриженная, как и мы, одетая по-военному. Все называли ее "Леська", - рассказал Вячеслав.

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Родом Олеся Бакланова из Луганской области. В день трагедии она подписала рапорт о том, чтобы поехать в вуз сдавать сессию.

За сутки 10 октября на Донбассе погибли четверо украинских военных и 3 получили ранения.