На противотанковой мине взорвался автобус с людьми

На Донбассе взорвался автобус с пассажирами, погибли 2 человека, 3-е получили ранения.

Об этом сообщает Depo.Донбасс.

ЧП произошло 23 февраля на блокпосту у Оленевки.

Как сообщают свидетели автомобиль мог подорваться на установленной противотанковой мине, съехав на обочину.

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Сегодня, 24 февраля, примерно в 5:00 утра, российско-оккупационные войска осуществили прицельный минометный обстрел населенных пунктов Золотое и Новоалександровка на Донбассе.

Мины российского производства разрывались прямо в домах украинцев. Напуганные люди едва успевали прятаться от взрывов, сообщили в в пресс-центре штаба ООС.