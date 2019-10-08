На оборону и безопасность заложили рекордную сумму

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Зеленский верит, что улыбнется Путину и тот согласится прекратить войну
Просмотров: 441
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Зеленский ведет в ловушку себя и государство - политолог
Просмотров: 1215
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Наши предки людей без чувства юмора к размножению не допускали - Эдуард Драч
Просмотров: 297
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
"Испуг власти видно невооруженным глазом" - политолог о массовых протестах
2 Просмотров: 2412
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
"Моя красная линия - кровь собрата в окопе, который завтра могут заставить освободить". Репортаж с многотысячного вече
Просмотров: 1728
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
"Нейтральный статус, русский язык и выборы" - на что согласны украинцы ради мира на Донбассе
2 Просмотров: 4347
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Эксперт рассказал о сотрудничестве Зеленского с Тимошенко
Просмотров: 6174
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
Вече на майдане Независимости собрало несколько тысяч украинцев
2 Просмотров: 3726
Зеленский повторяет практику предшественников
Зеленский повторяет практику предшественников
1 Просмотров: 1971
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Нет измены или победы, есть туман войны - Ольга Решетилова
Просмотров: 504
Фото
Все фото
8
8
10
10
9
Батальон особого назначения &quot;Полтава&quot; отправился в зону ООС
Батальон особого назначения "Полтава" отправился в зону ООС
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
Броней заставлены все павильоны - в Киеве начинает работу выставка вооружения
Броней заставлены все павильоны - в Киеве начинает работу выставка вооружения
Тишина угнетает, завелись крысы, уколы делаем сами: как живут люди прифронтового города
Тишина угнетает, завелись крысы, уколы делаем сами: как живут люди прифронтового города
Рядом продолжают жить люди - показали жизнь у разрушенного ДАПа
Рядом продолжают жить люди - показали жизнь у разрушенного ДАПа
Видео
Все видео
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Никакого "особого статуса" Донбасса, Путин - враг: Зеленскому напомнили слова полугодовой давности
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Чем живет оккупированная террористами Горловка - свежее видео
Билецкий с ветеранами прибыли на Луганщину для защиты Золотого
Билецкий с ветеранами прибыли на Луганщину для защиты Золотого
"Чтобы вы и в дальнейшем воспитывали патриотов Украины!" - бойцы с передовой поздравили учителей
"Чтобы вы и в дальнейшем воспитывали патриотов Украины!" - бойцы с передовой поздравили учителей
Формула Штайнмайера: Зеленский записал видеообращение
Формула Штайнмайера: Зеленский записал видеообращение
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 1593
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 6300
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1251
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 972
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 765
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 октября 2019
Просмотров: 666
Лавка під вікном
Якщо йти вулицею Шкільною в Тальному, то наша хата праворуч. Раніше, як ще була жива мати, вона зустрічала мене, сидячи на лавочці. Щоби не тратити ...
вторник, 08 октября 2019 17:40

На оборону и безопасность заложили рекордную сумму

  Комментировать
На оборону и безопасность заложили рекордную сумму
На 2019 год на нацбезопасность и оборону выделили 209,5 млрд грн. Фото: day.kyiv.ua

В проект государственного бюджета на 2020 год на сферу национальной безопасности и обороны заложили самую большую сумму за годы независимости Украины - 245,8 млрд грн или 5,4% от ВВП.

Об этом на брифинге сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Весь бюджет на безопасность и оборону - это 245,8 миллиардов гривен - это 5,4 процентов от ВВП. 136,6 миллиардов гривен - это то, что мы услышали как позицию президента, и это 3% на непосредственно Министерство обороны. Это будет самая большая цифра, которая выделялась за все годы именно на оборону", - сказала Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководительница Минфина прокомментировала выплаты военным

15 сентября Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о государственном бюджете на 2020 год. На нынешний 2019-й год на национальную безопасность и оборону выделили 209,5 млрд грн.

По словам директора Центра исследований армии Валентина Бадрака, Минобороны вместо необходимых 220 млрд грн получит 102 млрд.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «На оборону и безопасность заложили рекордную сумму». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Епископы отказались от объединения церквей

Революционеру отрезали руки

Самое читаемое
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление
Родственники Заворотнюк впервые сделали заявление Просмотров: 231861
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
Instagram против реальности: как выглядят идеальные тела блогеров без фотошопа
14
 Просмотров: 120836
В Украину идет бабье лето
В Украину идет бабье лето Просмотров: 60471
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах
Умерли сиамские близнецы, которые родились в Черновцах Просмотров: 22943
&quot;Стыд пропал&quot; - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
"Стыд пропал" - Тина Кароль соблазнила сеть длинными ногами и пышной грудью
8
 1 Просмотров: 19746
Донбасс
Зеленскому посоветовали, куда перенести Офис
Зеленскому посоветовали, куда перенести Офис Просмотров: 495
Батальон особого назначения "Полтава" отправился в зону ООС
Батальон особого назначения "Полтава" отправился в зону ООС
8
 Просмотров: 2079
"Мы с войны не пойдем" - заместитель Яроша
"Мы с войны не пойдем" - заместитель Яроша Просмотров: 981
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
На фестивале в Венеции устроили акцию в поддержку Маркива
8
 Просмотров: 153
Броней заставлены все павильоны - в Киеве начинает работу выставка вооружения
Броней заставлены все павильоны - в Киеве начинает работу выставка вооружения
10
 Просмотров: 2322
Больше всего комментируют
6
Суд взял экс-нардепа Пашинского под стражу
5
За обмен валюты придется платить: подробности
3
Богдан намекнул на "проплаченное" вече. Активисты ответили жестким условием
3
"Формулу Штайнмайера" надо выполнять, потому что под ней подписался Кучма - "слуга народа"
3
Выборы в Киеве могут выиграть Кличко, Пальчевский или Омельченко – социология
Голосов: 1722
Голосование Возможен ли мир на Донбассе за "формуле Штайнмайера" (выборы + отвода войск + амнистия боевиков + особый статус Донбасса)?
  • Так, пора заканчивать войну любыми способами
  • Нет, мир будет только после победы
  • Нужно дальше проводить переговоры и привлечь к ним США
  • Война в Украине закончится только после возвращения Крыма
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua