На оборону и безопасность заложили рекордную сумму

На 2019 год на нацбезопасность и оборону выделили 209,5 млрд грн. Фото: day.kyiv.ua

В проект государственного бюджета на 2020 год на сферу национальной безопасности и обороны заложили самую большую сумму за годы независимости Украины - 245,8 млрд грн или 5,4% от ВВП.

Об этом на брифинге сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

"Весь бюджет на безопасность и оборону - это 245,8 миллиардов гривен - это 5,4 процентов от ВВП. 136,6 миллиардов гривен - это то, что мы услышали как позицию президента, и это 3% на непосредственно Министерство обороны. Это будет самая большая цифра, которая выделялась за все годы именно на оборону", - сказала Маркарова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Руководительница Минфина прокомментировала выплаты военным

15 сентября Кабмин подал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о государственном бюджете на 2020 год. На нынешний 2019-й год на национальную безопасность и оборону выделили 209,5 млрд грн. По словам директора Центра исследований армии Валентина Бадрака, Минобороны вместо необходимых 220 млрд грн получит 102 млрд.