На КПВВ "Станица Луганская" остановили мужчину с 4 млн грн

Мужчина хотел вывезти из ОРДЛО 150 тысяч долларов. Фото: ООС

Житель временно неподконтрольного правительству города Красный Луч пытался провезти через КПВВ "Станица Луганская" более 4 миллионов гривен. В то же время, вывозить из ОРДЛО можно не более 50 тысяч гривен.

Во время досмотра личный вещей у мужчины обнаружили 150 тысяч долларов, что составляет 4,2 миллиона гривен, сообщили в штабе ООС.

В отношении мужчины уже составили протокол об админнарушении. Деньги же передали на хранение в отделение банка до решения суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинец хотел вывезти в носках 25 тыс. евро

На Луганщине возле села Геевка остановили автомобиль, водитель которого тайно перевозил 800 000 грн. Деньги спрятал под одежду и в сумку.