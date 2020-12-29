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вторник, 29 декабря 2020 03:00

На КПВВ "Станица Луганская" остановили мужчину с 4 млн грн

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На КПВВ &quot;Станица Луганская&quot; остановили мужчину с 4 млн грн
Мужчина хотел вывезти из ОРДЛО 150 тысяч долларов. Фото: ООС

Житель временно неподконтрольного правительству города Красный Луч пытался провезти через КПВВ "Станица Луганская" более 4 миллионов гривен. В то же время, вывозить из ОРДЛО можно не более 50 тысяч гривен.

Во время досмотра личный вещей у мужчины обнаружили 150 тысяч долларов, что составляет 4,2 миллиона гривен, сообщили в штабе ООС.

В отношении мужчины уже составили протокол об админнарушении. Деньги же передали на хранение в отделение банка до решения суда.

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На Луганщине возле села Геевка остановили автомобиль, водитель которого тайно перевозил 800 000 грн. Деньги спрятал под одежду и в сумку.

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