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воскресенье, 16 августа 2020 09:16

На Донбассе затихли боевики: что говорят в штабе ООС

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На Донбассе затихли боевики: что говорят в штабе ООС
15 августа боевики придерживались режима тишины. Фото: ООС/Facebook

15 августа российско-оккупационные войска не нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Тишины придерживались и утром 16 августа.

"На всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Военнослужащие Объединенных сил и в дальнейшем соблюдают условия прекращения огня и готовы реагировать на любые действия с вражеской стороны", - отмечают в штабе Объединенных сил.

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В штабе отметили, что защитники Украины полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. Бойцы не теряют бдительности и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

С 27 июля, начала перемирия на Донбассе, Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ насчитала 262 нарушения. Зафиксировали 46 взрывов, 2 снаряда в полете, 3 осветительных ракеты и 211 очередей и выстрелов.

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Дата
16
августа

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