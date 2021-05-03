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На Донбассе зафиксировали три вражеских обстрела

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На Донбассе зафиксировали три вражеских обстрела
Оккупанты продолжают нарушать режим тишины. Фото: facebook.com/pressjfo.news

С начала суток в зоне операции Объединенных сил зафиксировали три вражеских обстрела.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет. Об этом информирует пресс-центр ООС.

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Оккупанты провели обстрелы в сторону наших позиций из стрелкового оружия вблизи населенного пункта Пески.

Недалеко от поселка Крымское противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а у населенного пункта Луганское - еще и из стрелкового оружия.

14 украинских бойцов погибло в апреле 2021 года. Это всего с начала перемирия, которое объявили 27 июля 2020. Бои фиксируют ежедневно во всех направлениях.

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03
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