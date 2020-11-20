На Донбассе зафиксировали новейший российский комплекс

На оккупированной территории Луганской области впервые заметили новейший российский комплекс "Наводчик-2".

Российскую технику зафиксировали в 12 километрах от линии разграничения, сообщает "InformNapalm".

Первая информация о фиксации наземной станции управления комплекса "Наводчик-2" появилась в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 14 ноября 2020 года. Наблюдатели рассказали, что замеченный 10 ноября якобы комплекс радиоэлектронной борьбы на самом деле оказался пунктом управления беспилотниками "Наводчик-2".

Комплекс "Наводчик-2"

Волонтеры "InformNapalm" получили визуальное подтверждение задокументированной СММ ОБСЕ информации. Благодаря полученному снимку, сделанному с БПЛА, удалось подтвердить, что оккупационные силы на Донбассе действительно используют комплекс "Наводчик-2". На фото также зафиксировали размещенные рядом со станцией управления ящики для хранения БПЛА.

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"Наводчик-2" - это комплекс, предназначенный для разведывательных и специальных задач. В состав этого комплекса входят 7 беспилотников типа "Гранат" различных модификаций с радиусом действия 10, 15, 25 и 100 километров.