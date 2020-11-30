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понедельник, 30 ноября 2020 00:30

На Донбассе ВСУ сорвали попытку противника заминировать украинские позиции

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На Донбассе ВСУ сорвали попытку противника заминировать украинские позиции

Украинские бойцы сорвали попытку ДРГ противника провести минирование украинских позиций в районе поселка Луганское на Донбассе. После огневого контакта диверсанты сбежали, бросив бронежилеты, мешки и взрывчатку.

На месте отступления ДРГ украинские бойцы обнаружили три противопехотные мины МОН-50, а также кассетный контейнер КСФ-1 с минами ПФМ-1. Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

Также боевики оставили бронежилеты с позывными "Мартын", "Худой" и "Григор", два вещевых мешка, бухту кабеля и четыре автоматных магазина, заряженных патронами калибра 5,45 мм.

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Действия диверсантов корректировались с помощью БПЛА "Гранат", который входит в комплекс обеспечения действий артиллерии "Наводчик-2". Бойцы ВСУ сбили его в небе. Материалы, извлеченные из беспилотника, изучают контрразведчики.

"Проведение разведки с использованием БПЛА свидетельствует о несоблюдении врагом договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы", - сообщили в штабе.

29 ноября бойцы отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясила провели тактические учения с боевой стрельбой.

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