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понедельник, 17 августа 2020 23:59

На Донбассе уже второй день не стреляют - штаб

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На Донбассе уже второй день не стреляют - штаб
На Донбассе соблюдают режим тишины. Фото: Украинская правда

С начала текущих суток на Донбассе не зафиксировано обстрелов со стороны боевиков.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения, которые привлечены к отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, продолжают неуклонно придерживаться условий полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", - сообщает штаб ООС.

Второй день подряд не зафиксировано обстрелов, уточнили в штабе.

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Напомним, российские наемники продолжают осуществлять инженерные работы на отдельных участках, что является нарушением договоренностей, достигнутых 22 июля Трехсторонней контактной группой.

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