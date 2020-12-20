На Донбассе уничтожили более 700 боеприпасов

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В течение последней недели в районе проведения операции Объединенных сил подразделения ДСНС изъяли и уничтожили более 700 боеприпасов.

Специалисты также продолжают восстановление инфраструктуры населенных пунктов на Донбассе и оказывают помощь местным жителям, сообщает пресс служба МВД Украины.

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Так, подразделения обследовали почти 39 га территории, изъяли и обезвредили 726 взрывоопасных предметов.

"Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения привлекались 10104 раза, обследовали 8928,62 га территории и 23,1 га акватории, изъято и уничтожено 60 тыс. 523 ВНП.

Спасатели оказали помощь, в частности домедицинскую и психологическую, 84 лицам. С начала проведения ООС оказана помощь 78 тыс. 914 лицам", - говорится в сообщении.

18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Вблизи Водяного на Приазовье, вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра. Также во второй раз за несколько недель прибегли к дистанционного минирования украинских позиций.