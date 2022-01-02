На Донбассе сохраняется тишина

С начала суток на передовой обошлось без нарушений режима прекращения огня. Фото: ukrinform

С начала суток на Донбассе не зафиксировали нарушений перемирия со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

"Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано" – сказано в сообщении.

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Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.

31 декабря в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб младший сержант Богуславский Станислав Андреевич. Военный получил ранение не совместимое с жизнью. Погибший военнослужащий был родом из Новомосковска на Днепропетровщине.