На Донбассе сохраняется тишина

С начала суток на Донбассе не зафиксировали нарушений перемирия со стороны российско-оккупационных войск.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.
"Со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано" – сказано в сообщении.
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Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии России.
31 декабря в результате вражеских обстрелов на Донбассе погиб младший сержант Богуславский Станислав Андреевич.
Военный получил ранение не совместимое с жизнью. Погибший военнослужащий был родом из Новомосковска на Днепропетровщине.
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