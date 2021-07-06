На Донбассе раздали более 630 тыс. российских паспортов - у Путина есть план

630 тыс. жителей Донбасса получили российские паспорта. Фото: Униан

Жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей выдали 630 тыс. российских паспортов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сравнил их с аусвайсы, которые выдали нацисты во время оккупации Украины, передает "24 канал".

"Фактически это гетто, потому что они его загородили, с одной стороны границу и с другой стороны. Это некий концлагерь для жителей Донбасса и выдают там эти документы. Это как Гитлер нападал, то он аусвайсы выдавал", - сказал он.

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Считает, так Кремль хочет получить дополнительные голоса на выборах в Госдуму. Но паспортизация в ОРДЛО нарушает минские договоренности.

"Если посмотреть минские соглашения, то там нет такого, что РФ должна выдавать аусвайсы. Для чего это делает Путин? Для того, чтобы дополнительно взять на выборах в Госдуму еще 500 тысяч голосов", - добавил Данилов.

На Донбассе может произойти экологическая катастрофа. Закрыв и затопив десятки шахт, оккупанты поставили под угрозу источники питьевой воды. Туда может попасть радиация. 800 тыс. украинев на временно оккупированных территориях и жители южных районов Ростовской области подвергаются опасности.