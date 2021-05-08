На Донбассе показали збитые российские беспилотники

Фото: ООС

С начала мая этого года военнослужащие ООС сбили два беспилотника.

Первый такой случай произошел 3 мая на Светлодарском направлении, у поселка Новолуганское. Беспилотник переоборудовали для сброса боеприпасов и дистанционного минирования, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

Он содержал компоненты, произведенные на предприятиях военного назначения Российской Федерации.

6 мая на Мариупольском направлении, у поселка Гранитное средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, который вел воздушную разведку. Он оказался БПЛА типа "Тахион". Его производит ООО "Ижмаш - Беспилотные системы" в РФ. Такие беспилотники на вооружении сухопутных войск России.

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Эти факты являются прямыми и неопровержимыми доказательствами российской военной агрессии против Украины. БПЛА будут доказательством причастности России к войне.

За прошедшие сутки, 7 мая, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировали 11 нарушений режима прекращения огня. Вблизи населенного пункта Южное противник вел огонь из артиллерийских установок 122-го калибра и минометов 120-го калибра.