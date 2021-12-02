На Донбассе погиб военный

Боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ. Фото: "Стопкор"

В районе проведения операции Объединенных сил погиб военный.

За минувшие сутки оккупанты четыре раза нарушили режим прекращения огня. Один обстрел был с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает штаб ООС.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину", - говорится в сообщении.

ВСУ открывали ответный огонь. Вынудили противника прекратить обстрелы.

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Украинские военные контролируют ситуацию и продолжают удерживать вооруженную агрессию РФ.

В среду, 1 декабря, боевики на оккупированной части Донбасса предприняли попытку дистанционного минирования территории населенного пункта Марьинка противопехотными минами. В результате взрыва одной из мин ранен местный житель.