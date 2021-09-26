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воскресенье, 26 сентября 2021 18:02

На Донбассе погиб украинский военный

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На Донбассе погиб украинский военный
Мужчина подорвался на взрывном устройстве. Фото: "Слово и Дело"

В районе проведения ООС погиб украинский военный.

Он подорвался на взрывном устройстве. Еще один воин получил ранение, сообщает пресс-центр ООС.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройства один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимо с жизнью, один защитник получил огнестрельное осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - средней тяжести", - говорится в сообщении.

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Всего оккупанты за сутки совершили три нарушения режима прекращения огня. Украинские военнослужащие открыли огонь и вынудили прекратить огневую активность.

За прошедшие сутки, 25 сентября, ситуация в районе проведения операции "Объединенных сил" оставалась контролируемой. Интенсивность боевых действий на линии соприкосновения, по сравнению с предыдущими сутками, снизилась.

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