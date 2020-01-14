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вторник, 14 января 2020 00:19

На Донбассе погиб боец 56-й мотопехотной бригады

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На Донбассе погиб боец 56-й мотопехотной бригады
На Донбассе погиб боец ВСУ. Фото: Обозреватель

В зоне проведения операции Объединенных сил оборвалась жизнь 26-летнего военнослужащего 56-й мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины.

Погиб Виталий Караван - уроженец села Корчик Шепетовского района Хмельницкой области. Дома у него остались мама и бабушка, сообщила координатор центра помощи участникам АТО Наталья Дзекар.

Эта потеря не является боевой. Причиной смерти военнослужащего стал несчастный случай. Других подробностей пока нет.

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12 января вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим тишины. Стреляли из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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