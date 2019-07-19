На Донбассе погиб 28-летний боец Богдан Бигус

У военного осталась мама, жена и двое маленьких детей. Фото: 1news.com.ua

18 июля на Донбассе погиб 28-летний снайпер ВСУ Богдан Бигус из Хмельницкого.

Военный подорвался на растяжке, сообщает Ukr_Che в Twitter.

Он возвращался с боевого задания со своим другом и наткнулся на растяжку.

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Из-за значительных осколочных ранений боец погиб на месте. Его товарища госпитализировали. У мужчины осталась мама, жена и двое маленьких детей.

Богдан Бигус служил в 8-м отдельном полке специального назначения Вооруженных сил Украины, который дислоцируется в Хмельницком. Был направлен в зону боевых действий.

В поселке Ракитное Киевской области похоронили старшего солдата, военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады Дмитрия Лисовола. Он погиб 15 июля в районе Авдеевки Донецкой области.