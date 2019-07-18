Герои не умирают: простились с погибшим Дмитрием Лисоволом

В поселке Ракитное Киевской области похоронили старшего солдата, военнослужащего 92-й отдельной механизированной бригады Дмитрия Александровича Лисовола.

Он погиб 15 июля в районе Авдеевки Донецкой области - отражал атаку россиян, сообщили на сайте Рокитнянской районной государственной администрации.

Военнослужащий получил пулевое ранение, боролся за жизнь 5 часов, но ранение оказалось несовместимым с жизнью.

Фото: Рокитнянская районная государственная администрация.

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Дмитрий Александрович Лисовол родился 24 ноября 1987 года в поселке Ракитное Киевщины.

"Ночью 18 июля рокитнянци с лампадами и флагами со всеми надлежащими почестями, стоя на коленях, встретили погибшего Героя на родной земле. Днем в центре Рокитного состоялось прощание с Героем и временем на центральном кладбище поселка похоронили погибшего защитника Украины, воина ООС - Лисовола Дмитрия Александровича.

Почтить память земляка и собрата, проводить его в последний путь пришли жители села, военнослужащие, воины АТО-ООС и боевые побратимы и родные люди погибшего.

Прошел боевую подготовку в учебном центре Десна.

2017 года выполнял боевые задачи в районе Марьинки.

Без сына, брата и отца остались родители, 2 сестры и двое детей.

Вчера, 15 июля, погиб военнослужащий 31-летний Дмитрий Лисовол. Был старшим солдатом 92-й отдельной механизированной бригады. Получил ранения во время обстрела в районе Авдеевки, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.