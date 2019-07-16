Солдат Дмитрий Лисовол погиб в бою под Авдеевкой

Автор: facebook.com/pressjfo.news Во время боя под Авдеевкой погиб украинский солдат Дмитрий Лисовол

Вчера, 15 июля, погиб военнослужащий 31-летний Дмитрий Лисовол. Был старшим солдатом 92 отдельной механизированной бригады.

Получил ранения во время обстрела в районе Авдеевки, сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

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"Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего военнослужащего", - говорится в сообщении.

Дмитрий Лисовол был родом из города Рокитное Киевской области. Без отца остались сын и дочь.

В зоне проведения операции Объединенных сил от пули снайпера погиб 29-летний Владимир Салитра. Служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила. Родом из села Волица Жовкивского района Львовской области.