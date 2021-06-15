На Донбассе подорвались двое военных

На севере Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника. Фото: facebook.com/pressjfo.news

14 июня в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ на Донбассе восемь раз нарушили режим тишины.

В районе Новотошковского оккупанты открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС. Вблизи Водяного и неподалеку от Павлополя противник трижды обстрелял наши позиции со станковых противотанковых, автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве осколочные ранения получили двое военнослужащих. Им оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали. Состояние здоровья одного военного удовлетворительное, второго – средней тяжести", – говорится в сообщении.

Кроме того, возле Луганского враг дважды открывал огонь из автоматических станковых, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. На севере Луганской области зафиксировали пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

Утром 15 июня в районе Новгородского российские оккупанты обстреляли украинских военных из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных гранатометов. На все обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь. Обо всех нарушениях со стороны оккупантов сообщили СММ ОБСЕ.

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