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понедельник, 10 января 2022 17:25

На Донбассе подорвались два украинских воина

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На Донбассе подорвались два украинских воина
С начала суток на Донбассе зафиксировали два нарушения. Фото: radiosvoboda.org

В понедельник, 10 января, в районе проведения Операции объединенных сил погибли два военнослужащих.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", - говорится в сообщении.

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В штабе добавили, что с начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

"В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - сообщили в ООС.

Российские войска окружают Украину с трех сторон. По данным The New York Times, эти войска могут представлять серьезную угрозу в случае проведения военной операции и могут "открыть новый фронт".

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Дата
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