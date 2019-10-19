На Донбасс заехала очередная " гумпомощь" от россиян

После очередной гуманитарной помощи из России, на Донбассе усиливаются обстрелы. Фото: censor.net.ua

На оккупированной террористами территории Донецкой и Луганской областей заметили две колонны грузовиков из России.

Их увидели 17 октября, сообщает отчет СММ ОБСЕ.

"В южных районах неподконтрольного правительства Луганская члены патруля Миссии видели автоколонну, которая заехала на парковку с севера. Автоколонна состояла из 10 грузовиков (без номерных знаков) с белыми прицепами, на которых трехцветный флаг, используемый вооруженными формированиями, и надписи" Гуманитарная помощь от Российской Федерации" (на русском языке), а также 4 транспортных средства (1 с российскими номерными знаками и с табличками "ЛНР")", - говорится в отчете.

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В тот же день на южной окраине оккупированного Харцызска, наблюдатели видели автоколонну из 25 грузовиков с российскими номерными знаками. На двух из них была надпись на русском языке "Гуманитарная помощь от Российской Федерации".

Автоколонну, которая двигалась на запад, сопровождали 5 транспортных средств с табличками "ДНР".

"В тот же день тот же конвой был вновь замечен в н.п. Макеевка (неподконтрольный правительства, 12 км к северо-востоку от Донецка), когда он направлялся по дороге в направлении границы с Российской Федерацией. На лобовом стекле всех грузовиков были картонные таблички с надписью "Пусто" на русском языке", - сообщается в отчете.

Россияне заявили, что в автомобилях товары для детей, однако проверить достоверность их слов невозможно.