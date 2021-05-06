На Донбасс прибыли колонны военной техники РФ. Видео

Россия отправила к боевикам колонну военной техники. Фото: Reuters

На оккупированной территории Луганской области заметили колонны военной техники, прибывшей из России.

Видео движения машин опубликовали в Facebook-сообществе "Восточная Правозащитная группа".

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"Техника заходила ночью 5 мая с Ростовской области. Двигались в направлении населенных пунктов Вишневое - Орехово - Антрацит - Хрустальный - Фащевка и дальше. Возможно, потом колонна разделилась", - отмечают в сообществе.

Россияне вывели от 30% до 50% личного состава, однако военная техника остается во многих местах, утверждает советник украинской делегации в Трехсторонной контактной группе по Донбассе Алексей Арестович. При том РФ снова начнет массово сосредоточивать свои войска у границ Украины в конце июля в рамках подготовки к учениям "Запад-2021".