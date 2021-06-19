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суббота, 19 июня 2021 17:20

На Донбасс направили 14 грузовиков гуманитарной помощи

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На Донбасс направили 14 грузовиков гуманитарной помощи
В ОРДЛО направили 14 грузовиков гуманитарки. Фото: ГНСУ

В течение прошлой недели на неподконтрольную территорию Донецкой и Луганской областей отправили 216,7 тонны гуманитарной помощи.

Через КПВВ "Новотроицкое" и "Счастье" за неделю прошли 14 грузовиков с гуманитаркой. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В грузовиках была гумпомощи от Международного Комитета Красного Креста и Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

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"Для нужд жителей временно оккупированной территории Украины доставили 216,7 тонны груза, в частности, строительные материалы, продуктовые и гигиенические наборы", - говорится в сообщении.

Оккупационные власти в Крыму и на Донбассе не выпускает абитуриентов, желающих поступить в высшие учебные заведения Украины.

В этом году, как и в прошлом году, в образовательные центры "Донбасс-Украина" и "Крым-Украина" поступают обращения о случаях запрета оккупационными властями пересечения КПВВ лицам, живущим на временно оккупированных территориях Украины и изъявили желание учиться в учебных заведениях на территории, подконтрольной украинской власти.

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