Мюнхенский план мира похож на политический заказ - Пристайко

Пристайко пояснил, почему считает неудачным план мира в Мюнхене Фото: REUTERS

Мюнхенский план мира в Украине бижче к тем, кто выполняет политический заказ. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Министр пояснил, что скандальный план был обнародован на конференции в Мюнхене, поскольку это платформа для "таких планов".

"Благодаря усилиям, в частности Украины, был снят (план по безопасности в Украине с 12 шагов-ИФ), затем оно вернулось в немецкую версию и т. д., Именно для того, чтобы максимальное количество людей ознакомить с этим "интеллектуальным продуктом". Мы действительно считаем, что этот "продукт" не учитывает много того, что есть на месте. Он не учитывает то развитие, которое возможно, как видит себе Украина. Точно не учитывает международное право, которое требует от России просто покинуть украинскую территорию, отдать Крым и т. д", - заявил Вадим Пристайко во время эфира программы "Свобода слова" на ICTV.

Пристайко прокомментировал последний пункт документа, что говорит о том, что Украина должна начать поиск своей собственной идентичности.

"Спасибо большое. Мы, уверен, разберемся, надо нам или не надо это делать", - отметил министр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Три десятка встреч Порошенко в Мюнхене: обсуждали продолжение санкций против России, миротворцев ООН и вступление Украины в НАТО

Группа европейских, российских и украинских экспертов разработала предложения по решению украино-российского конфликта - "двенадцать шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе". Документ был подготовлен при участии организатора Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской сети лидерства, российским Советом по международной политике и инициативы по ядерной угрозы, опубликован на сайте конференции. Группа американских дипломатов и экспертов раскритиковали эти предложения, отметив, что некоторые из них резонируют с идеями, выдвинутыми российской стороной. В МИД Украины заявили, что тезисы, содержащиеся в документе, не соответствуют официальной позиции Украины. Позже текст доклада был удален с сайта Мюнхенской конференции, однако со временем появился снова.

Президент Украины Владимир Зеленский разочарован тем , что об Украине в отчете Мюнхенской конференции безопасности вспомнили только 8 раз.Он считает, что мир начал заблаговременно успокаиваться и забывать о войне в Европе". Об этом заявил 15 февраля во время выступления на конференции в Мюнхене.