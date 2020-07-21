Может ли Россия развязать полномасштабную войну в ближайшее время

Военный аналитик объяснил вероятность полномасштабного наступления России. Фото: Тарас Подолян

Угроза наступления России была всегда от начала оккупации Крыма и боевых действий на Донбассе. Ежегодно эту тему поднимают после заявлений политиков или военных. Например, когда объявляли военное положение после Керченского инцидента. Это было прямое столкновение российских и украинских военных, считает 'военный аналитик Тарас Чмут.

"Россия держит на границах многочисленные военные группировки. Но начать полномасштабную войну с другой страной в 2020 году - это серьезный геополитический вызов. Не стоит нагнетать, что Москва нападет сейчас. Она может это сделать в любое время", - говорит.

Заявления командования о возможном прорыве с целью подать воду в оккупированный Крым - нереалистичны.

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"Командующий украинских Военно-морских сил Алексей Неижпапа предположил, что войска РФ попытаются прорваться из оккупированного Крыма в Херсонской области, чтобы дать воду из Днепра в Северо-Крымский канал. Это слишком низкая цена для наступления на Украину. Если Россия его же развернет, то вода будет условно пятым пунктом. Главное - отрезать Украину от моря, торговых путей его через которые идет наш импорт и экспорт металла, зерна, руды других грузов. Это оккупация Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской области или отдельных районов для формирования сухопутного коридора в ОРДЛО и Приднестровья. в случае полномасштабной войны нас поддержит Запад, несмотря на внутренние проблемы. Россия активно ведет свою политику на Ближнем Востоке, на севере Африки, в Латинской Америке, Арктике. Украина для РФ - одна из геополитических составляющих. Вряд ли будет создавать себе проблемы на других направлениях сейчас ", - объясняет.

ИНТЕРВЬЮ С ТАРАСОМ ЧМУТОМ ЧИТАЙТЕ В ЖУРНАЛЕ "КРАЇНА" ЗА 23 ИЮЛЯ.

Военных угроз на границах с непризнанным Приднестровьем и Беларусью сейчас нет.