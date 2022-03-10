Морпехи и гвардейцы "поджарили" технику оккупантов в Мариуполе

Фото: facebook.com/mvs.gov.ua

В Мариуполе Донецкой области украинские защитники уничтожили 16 единиц военной техники российского оккупанта.

Об этом сообщило Министерство внутренних дел утром 10 марта.

"Наши морпехи вчера (9 марта. - Gazeta.ua) уничтожили четыре танка и один БМП. Гвардейцы Отдельного отряда специального назначения уничтожили и повредили 11 единиц бронированной техники. В том числе уничтожили командно-штабную машину", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что враг продолжает уничтожать Мариуполь и его жителей. Украинские защитники держат оборону и не сдаются.

"Отдельная благодарность полицейским, которые патрулируют город и помогают его жителям. Люди верят в защитников: многие не хотят уезжать, а большинству и некуда. Некоторым важно сохранить дом, даже если он стал руиной", - добавили в сообщении.

Вечером 9 марта российские оккупанты нанесли артудар по роддому №2 в Мариуполе. Роддома больше не существует, много раненых. Предварительно никто не погиб. Мариуполь находится в осаде от 1 марта. Город – на грани гуманитарной катастрофы. Люди сидят в подвалах без еды, воды. В городе отсутствуют коммуникации. Украинские власти несколько раз обращались к оккупантам с просьбой организовать зеленый коридор, чтобы вывезти людей. Но россияне договоренности срывали.