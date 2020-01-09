Мир ценой чужих жизней: позиции у хутора Вольный обстреливали из гранатометов

Россияне в течение утра обстреливали наших защитников. Фото: Укринформ

Росийсьськи захватчики обстреляли позиции украинских военных на Луганщине.

Обстрел велся в течение 30 минут, начался в 10:20, пишет Минобороны Украины.

Стреляли из из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов в районе хутора Вольный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Насильники, убийцы, и воришки – кого отдали россиянам

Потерь среди ВСУ нет.

8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. 3 военных получили ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.