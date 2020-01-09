Мир ценой чужих жизней: позиции у хутора Вольный обстреливали из гранатометов

Росийсьськи захватчики обстреляли позиции украинских военных на Луганщине.
Обстрел велся в течение 30 минут, начался в 10:20, пишет Минобороны Украины.
Стреляли из из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов в районе хутора Вольный.
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Потерь среди ВСУ нет.
8 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.
3 военных получили ранения, сообщили в штабе операции Объединенных сил.
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