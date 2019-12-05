Минские переговоры: у Зеленского хотят сменить "представителей Донбасса"

Сейчас в ТКГ "Донбасс представляют" ставленники главарей боевиков. Фото: zbruc.eu

Украина будет настаивать расширить или сменить представителей ОРДЛО, которые "представляют Донбасс" в составе Трехсторонней контактной группы в Минске.

Об этом заявил помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак на встрече в Лондоне, сообщает "Европейская правда".

"Мы хотим, чтобы представителями территорий были люди, которые имеют связь, имеют прописку, недвижимость - то есть имеют юридическую привязку относительно того, что они могут представлять эти территории", - сказал он.

Ермак пояснил, что ранее на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей жили 6 млн человек, сейчас - 1,5 млн. Остальные переехали и сейчас являются переселенцами. И "представители Донбасса" должны представлять в Минске и их позицию.

"Мы хотим, чтобы это были люди хорошо известные на Донбассе", - отметил Ермак.

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Самопровозглашенную ДНР в Минске представляет "министр иностранных дел" Наталья Никонорова. ЛНР - Родион Мирошник, заместитель главаря боевиков Игоря Плотницкого.