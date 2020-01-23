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четверг, 23 января 2020 13:51

Минометы работают "по расписанию": ранен украинский военный

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Минометы работают &quot;по расписанию&quot;: ранен украинский военный
Оккупанты открывали огонь по позициям Объединенных сил вблизи Опытного, Талаковки и Красногоровки. Фото: пресс-центр штаба ООС

23 января незаконные вооруженные формирования уже трижды нарушили режим прекращения огня. В результате обстрела боевиков ранения получил один военнослужащий ВСУ, сообщает Министерство обороны Украины.

Состояние здоровья военного, по имеющейся информации, удовлетворительное.

Так с севера противник вел обстрел из стрелкового оружия в районе Опытного Донецкой области. Также утром, с 6:30, враг нарушил режим тишины минометным обстрелом по защитникам вблизи Талаковки. После 8:50 противник вел огонь из стрелкового оружия неподалеку Красногоровки.

20 января в Донецкой области снайпер оккупантов застрелил младшего сержанта Василия Муху, 31 год. Он - командир отделения 37-го отдельного мотопехотного батальона "Запорожье" 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады.

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