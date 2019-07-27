Минобороны жестко отреагировали на действия суда по реформе питания

С прошлого года украинские военные части переводили на новый режим питания. Планировали перевести все части до 2020 года. Фото: Gazeta.ua

Минобороны будет обжаловать решение Окружного административного суда Киева об отмене новой системы питания военных.

Назвали это угрозой для создания системы питания военнослужащих, пишет пресс-служба Минобороны.

"Приостановление действия приказа влечет за собой ряд последствий, в частности, стагнация развития качества и уровня питания личного состава, дальнейшие возможности коррупционных проявлений в системе питания ВС Украины, возвращения к устаревшим и неэффективным подходов продовольственного обеспечения и ряда других негативных факторов, которые будут иметь серьезное влияние на систему обеспечения ВС Украины в целом, а также мотивацию украинских военных, в том числе, которые выполняют боевые задачи в районе проведения ООС ", - говорится в сообщении.

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В конце октября 2018-го полсотни военных частей перешли на новейшее питания по каталогу. Среди них семьдесят второй бригада имени Черных запорожцев, 25-Воздушные-десанта бригада, 169-й Учебный центр "Десна", 36-я бригада морской пехоты, 80 десантно-штурмовая бригада, 24 та бригада имени короля Даниила и другие подразделения .