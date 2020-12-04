Министры Зеленского хотели обмануть украинских налогоплательщиков

Миноборроны планировал закупить САУ "Дана" по завышенной цене.

2 года назад предприятие Excaliburarmy предлагало артиллерийского установки по 812 тыс. грн, рассказал нардеп "Европейской солидарности" Михаил Забродский в Facebook.

Перед этим отменили программу развития украинского артиллерии.

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В рамках данного уголовного производства уже прошли обыски в Укрспецэкспорте.

Министерство обороны Украины закупит в Чехии 152-мм гаубицы "Дана", разработанные 1970 годах прошлого столетия.

"Вчера комитет по обороне Верховной Рады рассмотрел внесение изменений в Гособоронзаказ-2020 (да, изменения в годовой план работы оборонной промышленности вносят в конце года, не удивляйтесь этому бардаку). Внести изменения необходимо, так как Минбороны заключило контракт на экстренную закупку в Чехии самоходных гаубиц "Дана" М2 - около 30 единиц. Объяснить закупку чешских гаубиц "Дана" чем-нибудь, кроме коррупции, я не могу - ведь эти гаубицы ВСУ абсолютно не нужны", - пишет главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook.