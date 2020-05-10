Министры "нормандской четверки" возобновили работу после 2 лет перерыва

Дипломаты готовят проведение новой встречи. Фото: germany.mfa.gov.ua

Последний разговор в формате "Нормандской четверки" состоялась 6 мая.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил об этом в интервью "Радио Свобода".

"Мы восстановили на прошлой неделе переговоры в формате "нормандской четверки" на уровне глав МИД. Последние такие переговоры состоялись почти два года назад. Таким образом сегодня переговоры ведутся на двух треках - на уровне министров - из одного блока, и на уровне внешнеполитических советников глав государств - с другой. Последний такой разговор состоялся буквально на днях - 6 мая. Так же в телефонном режиме", - сказал Мельник.

Для украинской стороны главное - добиться от России обязательств, которые президент Владимир Путин взял на себя на саммите в Париже в декабре 2019 года.

"Мы имеем железную критическую волю и готовность официального Берлина провести этот следующий саммит, как только мы почувствуем, что мы можем говорить об ощутимом прогрессе в исполнении "Минска", - отметил посол.

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Украинская дипломатия сейчас работает над датой проведения следующего саммита.

Президент РФ Владимир Путин не решится на эскалацию, пока канцлер ФРГ Ангела Меркель будет координировать процесс мирного урегулирования ситуации в Донбассе.