Вооруженные силы Украины наносят мощные удары по врагу в Луганской области. Фото: .facebook.com/sergey.gaidai.loga

Луганщина держит оборону по всей линии фронта. Вооруженные силы Украины наносят мощные удары по врагу.

Напряженная ситуация вокруг Северодонецка. Бои идут почти во всех близлежащих селах. Есть разрушения и жертвы. Доступ осложнен, сообщил глава военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

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"Громко в Попасной и Гирской ОТГ. Есть трое раненых в Золотом: один взрослый и двое детей двух и десяти лет. Медицинская помощь предоставлена. Доступ к населенным пунктам громады ограничен, местами до сих пор пылают дома", - сказано в сообщении.

Ждем тишины для оказания помощи.

Воины 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады освободили от российских оккупантов половину города Горловка. Горловку в Донецкой области россияне оккупировали в 2014 году.