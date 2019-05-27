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понедельник, 27 мая 2019 08:10

Ликвидировали командира боевиков из России

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Ликвидировали командира боевиков из России
Украинские военные уничтожили одного из руководителей боевиков. Фото с открытых источников.

25 мая на востоке Украины погиб украинский военный, еще один-ранен. Огнем уничтожили одного из руководителей боевиков.

По данным силовиков, появились очередные доказательства того, что на востоке Украины воюют регулярные российские войска, отмечает Апостроф.

"Командира батальона, который погиб во время одного из столкновений, идентифицированы, как российского офицера", - рассказал командующий Морской пехоты Украины Юрий Содель.

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Правоохороци задержали на Луганщине пособия боевиков так называемой ЛНР. Задержанным оказался 61-летний житель Сорокино.

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Дата
27
мая

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