Кто стоит за фейками о катастрофе рейса МН17

За фейками о катастрофе рейса МН17 стоит администрация Путина. Фото: reuters.com

Огромное количество неправдивых новостей о катастрофе самолета рейса МН17 на Донбассе в 2014 году могло быть инициативой Администрации президента России Путина.

По словам авиаэксперта, автора книги о катастрофе борта Вадима Лукашевича в интервью украинскому журналисту Роману Цимбалюку, подконтрольные Кремлю СМИ даже получали специальные "темники" экс-советника президента РФ Владислава Суркова о том, как комментировать трагедию.

По мнению Лукашевича, такая массированная кампания дезинформации должна быть координирована.

"Я думаю, я уверен, что это — администрация президента. Начнем с того, что Life News и масса этих официальных изданий, они сидели на тот момент в здании федерального унитарного управления. Поэтому координация была достаточно легкая. Только по столам эту методичку разносить", — сообщил он.

Так эксперт рассказал о так называемом "циркуляре Суркова", который был разослан прямо тезисами: что, где, по каким темам говорить об Украине, о Boeing и т.д.

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Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший регулярный рейс МН17, был сбит 17 июля 2014 около города Торез Донецкой области, подконтрольного боевика, когда уже шла российская агрессия против Украины. Погибли все 298 человек — 283 пассажиров и 15 членов экипажа. Среди них было 80 детей, 3 из которых — младенцы. Большинство погибших — граждане Нидерландов, а также Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, Германии, Филиппин, Канады, Новой Зеландии, Франции, Вьетнама, США, ЮАР, Румынии, Италии, Израиля и Ирландии. Международная группа криминалистов (J.I.T.), созданная для расследования трагедии малайзийского самолета, признала, что самолет был сбит российским ЗРК "Бук", привезенным из РФ в Украину незадолго до трагедии. Расследователи уверены, что управление ракетной установкой осуществлялось российскими специалистами или боевиками под их руководством. В июне 2019 года следователи назвали имена 4 подозреваемых в причастности к катастрофе MH17: 3 россиян и одного украинца.