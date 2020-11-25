Кровавые сутки на передовой: враг бил по нашим позициям, есть погибший

Подразделения Вооруженных Сил Украины продолжают выполнять задачи по назначению. Фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA

На Донбассе за прошедшие сутки, 24 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили достигнутые договоренности.

Неподалеку Авдеевки вражеский снайпер ранил нашего защитника. Рана оказалась смертельной, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

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"Нарушение режима прекращения огня зафиксированы вблизи Шумов и Южного. На этих участках враг применял стрелковое оружие и подствольный гранатомет. Огнем из стрелкового оружия противник провоцировал наших защитников неподалеку Водяного. По позициям наших войск в пригороде Авдеевки прицельный огонь вел вражеский снайпер. В результате огнестрельное ранение получил военнослужащий Объединенных сил. Для оказания медицинской помощи тяжело раненый украинский защитник был доставлен в лечебное учреждение. К сожалению, проведенные неотложные реанимационные мероприятия не дали результатов. Спасти жизнь воина не удалось", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 25 ноября, по всей линии разграничения наблюдается тишина.

На оккупированной территории между Петровским и Стилой появился знак с предупреждением о минном поле. Ранее на этом месте лежал пакет с противопехотными минами.