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суббота, 02 марта 2019 11:15

Краденый украинский уголь едет в Европу через Россию

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Краденый украинский уголь едет в Европу через Россию
Черныш подчеркнул, что Россия вообще пытается сделать коалицию непризнанных "республик" Фото: Радио Свобода

Уголь с оккупированных территорий Донбасса незаконно продается РФ в страны Европы и Турции. Украинское топливо получает фальшивые документы и становится российским.

Очень сложно установить, что в Италии уголь, который по документам российский, на самом деле украинский, объясняет Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

"Украинский уголь пересекает линию российско-украинской границы, который пока не контролируется украинскими властями, далее проходит различные манипуляции, и уже по документам отгруженный украинский уголь имеет другое происхождение", - говорит Черныш.

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Он отметил, что Южная Осетия и другие непризнанные квазигосударственные образования широко используются, чтобы "путать следы".

Черныш подчеркнул, что Россия вообще пытается сделать коалицию непризнанных "республик", как будто они образуют между собой круг "друзей", которые "на самом деле никакие не друзья, а просто создают картинку для пропагандистской машины РФ".

Продажа угля с оккупированных территорий через Беларусь - еще одна из схем, которые Россия использует для обхода санкционного режима. Об этом говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар.

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