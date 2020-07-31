Контрабандисты промышляли на линии разграничения и границе с РФ

Пограничники локализовали 9 преступных групп и 17 отдельных лиц-контрабандистов. Фото: dpsu.gov.ua

За первое полугодие 2020 года оперативники Госпогранслужбы на востоке Украины локализовали 9 преступных групп и 17 отдельных лиц, промышлявших подакцизными товарами на границе с Россией и на линии разграничения.

Преступники не только реализовывали контрабанду и контрафакт в Украине, но и пытались часть его переправлять в страны Западной Европы, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Оперативники Восточного регионального управления Госпогранслужбы во взаимодействии с другими правоохранительными органами обнаружили и изъяли из незаконного оборота почти 1,13 млн пачек сигарет, свыше 50 тыс. литров контрафактного алкоголя и более 600 тыс. литров горюче-смазочных материалов.

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Также правоохранители пресекли деятельность нелегального завода, где из российских ингредиентов производили топливо.

Служба безопасности Украины разоблачила международную группировку, которая занималась контрабандой и продажей в нашей стране лекарственных средств сердечно-сосудистой, онкологической и репродуктивной групп неподтвержденного происхождения.