"Каннабис у нас точно еще не легализовали?": соцсети реагируют на возможный референдум о мире с РФ

Автор: УНИАН И добавил, что команда президента вынуждена искать компромиссы.

Глава Администрации новоизбранного президента Андрей Богдан допускает проведение референдума по мирных соглашений с Россией.

"Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, если там будут точки, проблемные для восприятия теми или иными, может быть вынесен на референдум. Чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а само общество приняло такое решение подходят те, или другие договоренности ", - заявил Богдан в эфире "112-Украина".

Gazeta.ua подготовила реакцию соцсетей по этой "предложения" главы АП.

Офицер резерва Вооруженных Сил Украины Роман Кулик называет это "элементарным перекладыванием ответственности за гипотетическое решение на "простой народ".

"- Мы проведем референдум о том, как строить отношения с Россией - А. Богдан.

- Ой, Богдане, Богданочку, нерозумний сину ", - Т. Шевченко", - пишет ресторатор Всеволод Полищук.

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Журналист Аркадий Бабченко говорит, что поддерживает референдум, "чтобы каждый, кто каждый кто хочет поражения поставил это галочку собственной рукой".

Ветеран АТО и блогер Алексей Петров цитирует Аль Капоне.

"Я не понимаю всей этой вечерней истерики по поводу слов Андрея Богдана относительно референдума о договоренности с Россией, - комментирует публицист Виталий Портников. - Чего вы ожидали? Человек предназначена главой администрации президента. Почти богом. И она просто говорит, что думает на самом деле, потому что больше не нужно прятаться, врать, быть на нелегальном положении. Она - хозяин, мы - никто. И если только Кремль действительно является частью этого плана - все получится. И мы получим государство в государстве, будет смотреть Российское телевидение, жить в " русском мире "И голосовать на украинских выборах. Неформальные границы этого государства понемногу расширятся на весь восток и юг нашей страны. Вот вам и две Украины в одной, союз Малороссии и Новороссии. А еще эта никому не нужна Галичина, забудьте. Так врастопырку и будем жить . Бедно. Но мирно. И наши граждане за это проголосуют. проголосуют. Сегодня нет никого, кто мог бы остановить этот процесс. Нет среди политической элиты, нет среди народа. Просто никого. Никого, кто бы понял, что речь идет уже о реальном раскол страны, который может оказаться не за горами - слишком стремительно все развивается.

Офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" утверждает, что он против любых референдумов, против боли и окончательного разрушения Украины.

Блогер Alex Noinets пишет, что "референдум нужен, но если в нем не сможет принять участие каждый из Украинской, погибших во время этой войны, то его результаты не будут релевантными".

Георгий Тука, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, на всякий случай уточняет не легализовали ли в Украине каннабис.

21 мая президент Владимир Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.