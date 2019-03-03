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Как прошли сутки в зоне ООС

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Как прошли сутки в зоне ООС
Сведение ОСС: одого окупана ликвидировали, еще одного ранили. Фото из окрытых источников.

За последние сутки российские оккупационные войска семь раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды применяли вооружение, запрещенное минскими договоренностями.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял украинские опорные пункты, сообщили в штабе ООС.

Дважды, из минометов калибров 120 и 82 мм, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Лебединское. С минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное, и с автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

Также враги обстреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия пункт у поселка Пески, и со станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь.

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Ночью боевики дважды обстреляли позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи населенных пунктов Новозвановка и Золотое-4 из минометов калибра 120 мм, потратив 30 мин.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли позиции подразделения Объединенных сил в районе населенного пункта Майское с автоматических станковых гранатометов.

Один наш защитник был ранен.

По данным разведки, 2 марта одного оккупанта были ликвидированы и один ранен. Кроме того, уничтожено одну единицу военной техники противника.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел населенного пункта Троицкое (Попаснянский район, Луганская обл.) Из минометов калибра 120 мм.

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Дата
03
марта

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