Как прошли сутки на российско-украинской войне

На Донбассе обстреляли украинских военных 5 раз. Фото: espreso.tv

За прошедшие сутки, 24 декабря, террористы 5 раз обстреляли украинских военных. Режим прекращения огня нарушили вблизи трех населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает штаб ООС.

Вблизи Водяного, на разных направлениях, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки. Обоим защитникам оказана медицинская помощь, после чего они оперативно доставлены в лечебные учреждения", - отмечают в штабе ООС.

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С начала текущих суток, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Кабмин разработал и утвердил стратегию экономического развития Донбасса. Она является основой для восстановления территорий, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.