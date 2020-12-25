Как прошли сутки на российско-украинской войне

За прошедшие сутки, 24 декабря, террористы 5 раз обстреляли украинских военных. Режим прекращения огня нарушили вблизи трех населенных пунктов в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает штаб ООС.
Вблизи Водяного, на разных направлениях, враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов. В районе населенного пункта Шумы российско-оккупационные войска вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
"Во время обстрела один украинский воин получил огнестрельное ранение. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве вблизи Красногоровки. Обоим защитникам оказана медицинская помощь, после чего они оперативно доставлены в лечебные учреждения", - отмечают в штабе ООС.
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С начала текущих суток, 25 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
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