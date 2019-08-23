Как под носом у оккупантов отметили День флага - подборка фото

Фото: "Цензор.нет"

Украинцы на оккупированных территориях в День Государственного флага Украины рисовали украинские флаги и лозунги "Слава Украине!"

В Антраците рисунки украинских флагов были нанесены 21-22 августа на доме культуры, памятнике "Погибшим воинам-казакам и ополченцам" и ДЮСШ, сообщает "Цензор.нет".

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Надписи "Слава Украине" появились на улицах Молодежная 16,18 и Ростовская 21.

После военного вторжения и аннексии Крыма россияне сняли сине-желтый флаг и повсюду понавешали своих триколоров. Однако оккупанты уже 5-й год не могут избавиться от желто-голубого цвета Крыма, который можно увидеть повсюду - на южном берегу у моря и в степном Крыму.