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пятница, 23 августа 2019 22:23

Как под носом у оккупантов отметили День флага - подборка фото
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На оккупированных территориях рисовали флаги и лозунги
Фото: "Цензор.нет"
На оккупированных территориях рисовали флаги и лозунги
На оккупированных территориях рисовали флаги и лозунги
На оккупированных территориях рисовали флаги и лозунги

Украинцы на оккупированных территориях в День Государственного флага Украины рисовали украинские флаги и лозунги "Слава Украине!"

В Антраците рисунки украинских флагов были нанесены 21-22 августа на доме культуры, памятнике "Погибшим воинам-казакам и ополченцам" и ДЮСШ, сообщает "Цензор.нет".

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Надписи "Слава Украине" появились на улицах Молодежная 16,18 и Ростовская 21.

После военного вторжения и аннексии Крыма россияне сняли сине-желтый флаг и повсюду понавешали своих триколоров. Однако оккупанты уже 5-й год не могут избавиться от желто-голубого цвета Крыма, который можно увидеть повсюду - на южном берегу у моря и в степном Крыму.

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Дата
23
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  • Нет. Торговать с оккупантом категорически запрещено!
  • Да. Торговля и так процветали, но в формате контрабанды или Роттердам +
  • Усилить торговые санкции, запретить возить любые товары на оккупированный Донбасс
  • Границы для товаров должны быть открыты полностью
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